Схема движения автобуса № 11 изменится в Пскове с 19 августа
Схема движения автобусов маршрута № 11 Вокзал – Архив изменится в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.
С 19 августа автобус будет поворачивать с улицы Звёздной направо на улицу Труда. Далее по улице Труда автобус следует через остановку «Областная ГИБДД» с разворотом на кольцевом участке дороги через остановки «Силово» – «Медведово», «12 микрорайон» до перекрёстка с улицей Звёздной и далее по маршруту.
В связи с изменением маршрута меняется и расписание движения автобусов маршрута № 11. Новое расписание опубликовано на сайте предприятия и размещено на автобусных остановках.
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