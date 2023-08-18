Схема движения автобуса № 11 изменится в Пскове с 19 августа

11:05, 18 августа 2023, ПАИ

Схема движения автобусов маршрута № 11 Вокзал – Архив изменится в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

С 19 августа автобус будет поворачивать с улицы Звёздной направо на улицу Труда. Далее по улице Труда автобус следует через остановку «Областная ГИБДД» с разворотом на кольцевом участке дороги через остановки «Силово» – «Медведово», «12 микрорайон» до перекрёстка с улицей Звёздной и далее по маршруту.

В связи с изменением маршрута меняется и расписание движения автобусов маршрута № 11. Новое расписание опубликовано на сайте предприятия и размещено на автобусных остановках.