Еженедельная фермерская ярмарка открылась в Пскове

11:12, 18 августа 2023, ПАИ

Еженедельная фермерская ярмарка открылась на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского в Пскове сегодня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Ярмарка будет работать по пятницам с 10:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 16:00. Планируется, что она будет проводиться еженедельно до октября.

В ней примут участие сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предприниматели.

«Это хорошая возможность жителям и гостям города приобретать фермерские продукты высокого качества по конкурентным ценам, а производителям – найти новых клиентов», – отметили в администрации.