Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Пыталовского района

12:09, 18 августа 2023, ПАИ

Сегодня, 18 августа, умер бывший первый заместитель главы администрации Пыталовского района Андрей Гончаров. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Вспоминая Андрея Александровича, становится на душе тепло. Он никогда не унывал, был весёлым и добрым. Одновременно был добросовестным, трудолюбивым, готовым всегда прийти на помощь. За эти качества его ценили и уважали», – отметила Вера Кондратьева.

Она подчеркнула, что Андрей Гончаров был руководителем, обладающим большим опытом работы и переживающим за порученное дело, а также принципиальным человеком, умеющим держать своё слово и отстаивать свою точку зрения, брать ответственность на себя и работать на результат.

«Таким он и останется в памяти тех, кто знал Андрея Александровича, и кто с ним работал», – написала глава района. Вера Кондратьева также от имени администрации муниципалитета принесла искренние слова соболезнования жене, сыну, родным и близким людям Андрея Гончарова.