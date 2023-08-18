36-летний мужчина с рюкзаком пропал в Пскове
36-летний Андрей Михайлов пропал в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
С 12 августа местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, голубые глаза.
Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, тёмно-синие штаны и чёрные кроссовки. С собой у него был рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Михайлова, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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