36-летний мужчина с рюкзаком пропал в Пскове

12:26, 18 августа 2023, ПАИ

36-летний Андрей Михайлов пропал в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 12 августа местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, тёмно-синие штаны и чёрные кроссовки. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Михайлова, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.