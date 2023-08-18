ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi

13:45, 18 августа 2023, ПАИ

ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Сейчас мы начали монтаж в 129 наших библиотеках и культурных центрах. Речь идёт прежде всего о сельских территориях. В них установлена и создана сеть Wi-Fi. Для жителей это будет полностью на безвозмездной основе, а авторизация будет проходить через «Госуслуги», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, завершить эту работу планируется в сентябре, а в населённых пунктах, где проживают школьники, – до начала учебного года. «Следующим этапом хотим оснастить Wi-Fi образовательные учреждения и ФАПы. И последним этапом будут административные поселения, где также будет развёрнут интернет», – подчеркнул начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил проработать дополнительные решения по подключению к интернету домов со школьниками, удалённых от образовательных и культурных учреждений. «Если где-то совсем не будет получаться, надо будет вместе с комитетом по транспорту, с муниципалитетами проработать возможность дополнительных рейсовых автобусов, чтобы дети могли остаться в школе, поработать в интернете и вернуться организованно домой», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi организуют в сельских библиотеках Псковской области.