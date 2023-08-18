Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi

ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сейчас мы начали монтаж в 129 наших библиотеках и культурных центрах. Речь идёт прежде всего о сельских территориях. В них установлена и создана сеть Wi-Fi. Для жителей это будет полностью на безвозмездной основе, а авторизация будет проходить через «Госуслуги», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, завершить эту работу планируется в сентябре, а в населённых пунктах, где проживают школьники, – до начала учебного года. «Следующим этапом хотим оснастить Wi-Fi образовательные учреждения и ФАПы. И последним этапом будут административные поселения, где также будет развёрнут интернет», – подчеркнул начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил проработать дополнительные решения по подключению к интернету домов со школьниками, удалённых от образовательных и культурных учреждений. «Если где-то совсем не будет получаться, надо будет вместе с комитетом по транспорту, с муниципалитетами проработать возможность дополнительных рейсовых автобусов, чтобы дети могли остаться в школе, поработать в интернете и вернуться организованно домой», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi организуют в сельских библиотеках Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 августа 2023

Конкурсный смотр поселений прошёл в Струго-Красненском районе

18 августа 2023

Девять вышек связи планируют установить в Псковской области в ноябре

18 августа 2023

Внедрение методического модуля «Обучение служением» стартует в сентябре на базе ПсковГУ

18 августа 2023

ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi

18 августа 2023

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 августа

18 августа 2023

Более трёх миллионов почтовых марок приобрели псковичи с начала года

18 августа 2023

Три мультимедийных экрана установят в Печорах для трансляции крестного хода

18 августа 2023

Ход подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря проверил Игорь Шатурный


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...