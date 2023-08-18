Конкурсный смотр поселений прошёл в Струго-Красненском районе

14:51, 18 августа 2023, ПАИ

Смотр поселений, которые участвуют в конкурсе на «Лучшее поселение Псковской области», прошёл в Струго-Красненском районе. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Два поселения муниципалитета участвуют во втором этапе конкурса. В номинации «Самое здоровое поселение» – Струги Красные, а в номинации «Красота, комфорт, порядок» – Новосельская волость.

Сегодня, 18 августа, район посетили члены конкурсной комиссии в составе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексея Севастьянова, представителей отдела молодёжной политики и управления общественных проектов Анны Нистратовой и Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерины Пыхтиной.

Глава Новосельской волости Артур Давыдов рассказал им о том, что делается в волости для того, чтобы она стала красивее и уютнее.

В ходе смотра члены комиссии посетили площадку, обустроенную ТОС «Новоселье», посмотрели место, где проходит праздник День села, – площадь возле пруда, увидели обновленные стелы у братского захоронения. Также они ознакомились с деятельностью ТОС «Селяне» из деревни Хредино.

«Молодцы, что село развивается, не заброшено. Приятно видеть порядок», – прокомментировал Алексей Севастьянов.

В посёлке Струги Красные члены комиссии посетили спортивный комплекс на рыночной площади, пришкольный стадион и спортивный модуль на улице Мира, ФОКОТ, теннисный корт и увидели строящийся новый скейт-парк.

Отметим, что всего в конкурсном отборе после первого этапа участвуют 22 муниципальных образования Псковской области.