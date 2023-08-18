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Молодые учёные и преподаватели из стран СНГ прошли стажировку в институте Пушкина

Молодые преподаватели и ученые из стран СНГ, ставшие участниками проекта «Летний институт», прошли исследовательскую стажировку в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В рамках изучения модуля «Лингвокультурологическое описание русского языка» с ними встретилась декан филологического факультета Анастасия Соломонова. На тематической экскурсии «Дом, в котором живет русский язык» гости познакомились с историей и современной жизнью Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, который готовит преподавателей-русистов, занимается проблемами преподавания русского языка как иностранного.

Участники проекта также посетили экспозицию «Французская жизнь русского романа», посвящённую юбилею Ивана Тургенева: увидели письма, книги, фотографии, гравюры и портреты, французские газеты, мультимедийные объекты, смогли пройти интерактивные тесты на знание творчества писателя.

Кроме того, для гостей была организована интерактивная лекция «Лингвокультурологический подход к изучению русского языка и литературы в иностранной аудитории».

Отметим, инициатором проекта «Летний институт» выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Главная цель – вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России, установление и развитие образовательной, исследовательской и проектной кооперации между российскими исследователями и их коллегами из стран постсоветского пространства.

Напомним, «Летний институт» для филологов и лингвистов из стран СНГ начал работу в Псковском государственном университете (ПсковГУ) 14 августа. 25 участников проекта из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии пройдут курсы повышения квалификации по программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры».

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