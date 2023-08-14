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Общество

Федеральный проект «Летний институт» стартовал на площадке ПсковГУ

Проект «Летний институт» стартовал на площадке ПсковГУ сегодня, 14 августа. Он направлен на вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России, развитие проектной кооперации между исследователями. Инициатором проекта выступило Министерство науки и высшего образования РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Участников поприветствовал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он отметил, что «Летний институт» – это уникальная площадка, в рамках которой участники из стран СНГ смогут познакомиться с последними достижениями российской науки.

«Молодые филологи и лингвисты собрались именно в ПсковГУ неслучайно. Здесь сильная филологическая школа, дающая хорошую базу и специальные знания для обучающихся. Уверен, что богатая культурная программа поможет оставить приятные впечатления о Псковской земле, связанной с такими значимыми для русской истории и культуры именами, как Александр Невский, княгиня Ольга, Александр Сергеевич Пушкин, Модест Петрович Мусоргский и многие другие», – подчеркнул он.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина добавила, что цель проекта «Летний институт» – объединение учёных Российской Федерации и стран постсоветского пространства.  «Для ПсковГУ почётно стать базовой организацией и реализатором тематического направления «Российская культура и ценности». Именно в нашем вузе с 50-х годов XX века реализуется научная школа благодаря таким учёным, как Евгений Маймин, Лариса Костючук, Наталья Вершинина. Эти учёные раскрыли исследовательскую составляющую гуманитарного сотрудничества – филологическое направление, лингвистическое, фольклорное», – сказала она.

Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская поздравила участников проекта со стартом «Летнего института» и отметила, что ведущие преподаватели-филологи с нетерпением ждут своих коллег из стран СНГ на стажировку и для них подготовлена насыщенная программа.

В роли оператора проекта выступил ФГАНУ «Социоцентр». Как отметил главный специалист группы сопровождения внешних проектов «Социоцентра» Даниил Коруц, целью проведения «Летнего института» является укрепление образовательных и научных связей между странами СНГ. 

Участниками проекта стали 25 молодых филологов и лингвистов из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека. Они пройдут повышение квалификации по дополнительной программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которую специально разработали ведущие учёные ПсковГУ.

Для участников «Летнего института» запланированы экскурсии в Изборск, Пушкинский заповедник, Псково-Печерский монастырь, Москву и Санкт-Петербург. Молодые учёные и преподаватели также посетят Мирожский монастырь, Поганкины палаты, Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина, спортивно-развлекательный центр «Простория» и Псковскую областную филармонию.

Кроме того, организаторы проекта разработали программу постсопровождения участников проекта. Так, запланировано написание совместного учебно-методического пособия и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».

Ранее сообщалось, что «Летний институт» познакомит молодых учёных из стран СНГ с известными российскими филологами.

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