Памятник патриарху Тихону освятят в Кунье

15:42, 18 августа 2023, ПАИ

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси, святителю Тихону освятят в Кунье. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на администрацию Великих Лук.

Освящение памятника, установленного на въезде в поселок Кунья, на пересечении улицы Дзержинского и федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия», состоится 22 августа в 11:00.

Чин освящения памятника святителю Тихону совершит епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства, а также в присутствии руководства Великих Лук, Куньинского района и приглашенных лиц.

Ранее сообщалось, что в Кунье появится памятник патриарху Тихону.