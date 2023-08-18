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Культура

Памятник патриарху Тихону освятят в Кунье

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси, святителю Тихону освятят в Кунье. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на администрацию Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

Освящение памятника, установленного на въезде в поселок Кунья, на пересечении улицы Дзержинского и федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия», состоится 22 августа в 11:00.

Чин освящения памятника святителю Тихону совершит епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства, а также в присутствии руководства Великих Лук, Куньинского района и приглашенных лиц.

Ранее сообщалось, что в Кунье появится памятник патриарху Тихону.

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