Пожилая женщина и ребёнок пропали в Пскове

15:32, 18 августа 2023, ПАИ

72-летняя Вера Макаревич и семилетняя Есения Лаврик пропали в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 17 августа их местонахождение неизвестно. Женщина и девочка вышли на прогулку и не вернулись. Сообщается, что Вера Макаревич была одета в светлую кофту, красные штаны и сандалии. С собой у женщины была сумка розового цвета.

Приметы: рост 163 сантиметра, нормального телосложения, голубые глаза, короткие седые волосы.

Есения Лаврик была одета в летнее платье. На ногах у неё были розовые сандалии.

Приметы девочки: рост 126 сантиметров, нормального телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые длинные волосы.