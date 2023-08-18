Фестиваль Crescendo пройдет в Пскове 25 и 26 августа

17:50, 18 августа 2023, ПАИ

Музыкальный фестиваль Crescendo с участием пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов пройдет в Пскове 25 и 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Одно из самых ярких событий культурной жизни региона состоится благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака», – отметили в культурном учреждении.

Все мероприятия фестиваля будут бесплатными для зрителей.

25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт.

«Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, внуком великих скрипачей Леонида Когана и Елизаветы Гилельс Даниилом Коганом, певицей Альбиной Тонких, обладательницей первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатериной Мочаловой – на одну сцену поднимется 18-летний пианист Сергей Давыдченко, лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского в 2023 году, конкурсов «Щелкунчик», «Синяя птица», концертирующий в Германии, Мексике и городах России», – уточнили в театре.

26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр на концерт «И классика, и джаз». В джем-сейшене с пианистом Денисом Мацуевым выступят его партнеры по джазу – музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Александр Рублев (труба), Дмитрий Мелькумов (гобой) и Софья Тюрина (саксофон).

«Классика и джаз – это две страсти, которые определяют мое пианистическое кредо. Импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние ярких симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку», – отметил Денис Мацуев.

В театре напомнили, что фестиваль Crescendo всегда преследовал не только культурную, но и социальную миссию: билеты на все мероприятия для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с ветеранами, инвалидами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.

Также зрители смогут получить бесплатные пригласительные билеты на оба концерта в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (ул. Пушкина, 13), начиная с воскресенья, 20 августа (касса театра работает с 11:30). Один человек сможет взять не более двух билетов на одно мероприятие. Количество мест ограничено.

С подробной информацией и программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

«Музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов, который проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака», – отметили в театре.

Участники Crescendo – молодые, но уже всемирно известные музыканты. Хедлайнером фестиваля с момента его основания является народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, пианист с мировым именем Денис Мацуев.

Фестиваль был создан в 2005 году. Идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле. Впервые в Пскове фестиваль Crescendo прошел в 2009 году.