При помощи новой методики отремонтируют дорогу на улице Алмазной в Пскове

14:41, 19 августа 2023, ПАИ

Новую методику используют подрядчики при ремонте дороги на улице Алмазной в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Улица Алмазная уже в этом году будет отремонтирована. Подрядчик уже начинает разбирать существующие тротуары. Я думаю, что в сентябре подрядчик уже с этой задачей справится. Там придётся, конечно, частично закрывать движение, может быть делать улицу на период ремонта односторонней», – отметил он.

Глава города объяснил, что это связано с тем, что подрядчик применяет новую методику, которую в Пскове ещё ни разу не применяли. При ремонте дорожного покрытия будет частично заменено основание при помощи современных материалов.

«Здесь идёт очень серьёзная нагрузка на покрытие – промышленная зона, тяжёлая техника ходит. Мы по весне видели, как выдавливало асфальт. Чтобы этого не допускать, было принято решение не просто поменять асфальт, а всё-таки усилить основание дорожного полотна», – рассказал Борис Елкин.

Напомним, что на пересечении улиц Алмазной и Чудской в Пскове обустроят полноценный перекрёсток с светофором.

Отметим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях.