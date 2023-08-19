Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

При помощи новой методики отремонтируют дорогу на улице Алмазной в Пскове

Новую методику используют подрядчики при ремонте дороги на улице Алмазной в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Улица Алмазная уже в этом году будет отремонтирована. Подрядчик уже начинает разбирать существующие тротуары. Я думаю, что в сентябре подрядчик уже с этой задачей справится. Там придётся, конечно, частично закрывать движение, может быть делать улицу на период ремонта односторонней», – отметил он.

Глава города объяснил, что это связано с тем, что подрядчик применяет новую методику, которую в Пскове ещё ни разу не применяли. При ремонте дорожного покрытия будет частично заменено основание при помощи современных материалов.

«Здесь идёт очень серьёзная нагрузка на покрытие – промышленная зона, тяжёлая техника ходит. Мы по весне видели, как выдавливало асфальт. Чтобы этого не допускать, было принято решение не просто поменять асфальт, а всё-таки усилить основание дорожного полотна», – рассказал Борис Елкин.

Напомним, что на пересечении улиц Алмазной и Чудской в Пскове обустроят полноценный перекрёсток с светофором.

Отметим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Краски и лица рынка

19 августа 2023

Почему частным секторам сложнее победить в конкурсе ФКГС, объяснил глава Пскова

19 августа 2023

Дорожной разметке уже несколько лет уделяют особое внимание в Пскове – Борис Елкин

19 августа 2023

Названа причина увеличения «лежачих полицейских» в Пскове

19 августа 2023

Дефекты на улице Леона Поземского в Пскове отремонтируют по гарантии

19 августа 2023

Борис Елкин объяснил основную цель появления турбоперекрёстков в Пскове

19 августа 2023

При помощи новой методики отремонтируют дорогу на улице Алмазной в Пскове

19 августа 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 августа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...