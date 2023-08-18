Перекрёсток улиц Алмазной и Шоссейной в Пскове отремонтируют осенью

19:20, 18 августа 2023, ПАИ

Перекрёсток улиц Алмазной и Шоссейной в Пскове отремонтируют осенью. Об этом заявил глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Сейчас мы проторговали контракт на замену слоёв износа на улице Алмазной и Шоссейной. Там перекрёсток в удручающем состоянии, зиму он просто не переживёт», – подчеркнул он.

По словам главы города, уже осенью планируется отремонтировать этот перекрёсток.

Напомним, что, помимо этого перекрёстка, также отремонтируют ещё два участка псковских дорог.

Отметим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях.