Перекрёсток улиц Алмазной и Шоссейной в Пскове отремонтируют осенью
Перекрёсток улиц Алмазной и Шоссейной в Пскове отремонтируют осенью. Об этом заявил глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.
«Сейчас мы проторговали контракт на замену слоёв износа на улице Алмазной и Шоссейной. Там перекрёсток в удручающем состоянии, зиму он просто не переживёт», – подчеркнул он.
По словам главы города, уже осенью планируется отремонтировать этот перекрёсток.
Напомним, что, помимо этого перекрёстка, также отремонтируют ещё два участка псковских дорог.
Отметим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях.
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