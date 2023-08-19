Эксперт объяснила, кому повысят пенсию с 1 сентября

09:42, 19 августа 2023, ПАИ

С 1 сентября индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена, но некоторым категориям граждан доплата всё же полагается. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Юлия Финогенова объяснила, что речь идёт о тех пенсионерах, которым в сентябре исполнится 80 лет. Для них фиксированная часть пенсии будет увеличена в два раза – с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей. Но сама выплата произойдёт не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придёт, скорее всего, уже в ноябре. Это повышение происходит в беззаявительном порядке.

Также Юлия Финогенова рассказала, что пересчитают пенсии тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе. Увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий, и на четвёртый месяц – точного регламента здесь нет. Но стоит отметить, что сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца, то есть в данном случае с сентября.

Перерасчёт пенсии также произойдёт у тех граждан, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Если это произойдёт с 1 сентября, первая выплата с учётом новой группы будет в октябре, а не в сентябре.

«На региональном уровне с 1 сентября можно получить прибавку к пенсии от местных властей. Положены ли вам такие доплаты, можно уточнить в местном МФЦ», – уточнила Юлия Финогенова.