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Общество

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Пскове 2 сентября

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Пскове 2 сентября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Часто родители задаются вопросом: чем занять своего ребёнка, как помочь ему выплеснуть энергию и развить способности? Мы решили вам помочь и организовать фестиваль дополнительного образования «Территория детства», – написал он.

Борис Елкин отметил, что 2 сентября с 12:00 до 18:00 в Финском парке и парке Строителей свои образовательные программы и направления представят спортивные клубы, учреждения культуры и центры образования.

«Приглашаем организации, которые работают с детьми, стать партнёрами и участниками мероприятия. Заявки принимаются до 25 августа. Справки можно получить по телефону 29-04-66 или по почте vv.stepanova@pskovadmin.ru», – уточнил Борис Елкин.

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