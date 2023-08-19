Торжественное открытие спортивной площадки ГТО состоялось в Плюсском районе

13:36, 19 августа 2023, ПАИ

Торжественное открытие спортивной площадки ГТО и игровой площадки в рамках реализации программы «Спорт – норма жизни» состоялось в деревне Должицы Плюсского района сегодня, 19 августа. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».

В торжественной церемонии приняли участие глава Плюсского района Наталья Иванова и глава городского поселения Плюсса Андрей Павлик. Они также подарили Должицкой школе спортивный инвентарь.

«В напутственном слове Наталья Иванова пожелала юным спортсменам новых побед и свершений. После чего были торжественно перерезаны красные ленточки и все желающие смогли попробовать в действии спортивные тренажёры новой площадки, а маленькие дети с удовольствием направились к новой карусели, горке и другим игровым сооружениям», – отметили в газете.

При участии преподавателей физкультуры на месте были организованы соревнования школьников, где ребята показали свои спортивные навыки и проверили функционал новой площадки ГТО.