Премьера сюиты «Лев Толстой» состоялась в Пушкинском заповеднике

14:38, 19 августа 2023, ПАИ

Премьера музыкальной сюиты молодого петербургского композитора Александра Волкотруба состоялась сегодня в Пушкинских Горах в малом зале научно-культурного центра. Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край».

«Музыкальное произведение было создано в преддверии юбилея великого русского писателя при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», – отметили в газете.

Сюита «Лев Толстой» прозвучала в «Михайловском» в исполнении секстета, в состав которого вошли Александр Саценко (аккордеон), Варвара Шатальникова (флейта), Оксана Филихина (скрипка), Михаил Гурбо (фортепиано), Алексей Кофанов (гитара) и сам автор, Александр Волкотруб. Также Александр Волкотруб исполнил романс на стихи Иосифа Бродского «Пора давно за всё благодарить».

Премьерным исполнением музыкальной сюиты открылись Михайловские Пушкинские чтения «Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне...». Конференция пройдёт в течение двух дней, в ней примут участие пушкинисты, филологи, историки из Москвы, Московской области, Волгограда, Санкт-Петербурга, Пскова, Псковской области и, конечно, сотрудники Пушкинского заповедника.