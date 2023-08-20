Великолучанин хотел купить эхолот и потерял свои деньги

10:45, 20 августа 2023, ПАИ

47-летний великолучанин стал жертвой мошенников: они похитил у мужчины 53 тысячи рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейским потерпевший пояснил, что перевёл деньги незнакомцу во время интернет-шопинга: на одном из сайтов мужчину заинтересовал эхолот. Договорившись о сделке великолучанин, перевёл лжепродавцу 53 тысячи рублей. В итоге товар так и не был получен приобретателем.

ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Изъяты скриншоты переписки. Расследование продолжается.