Великолучанин хотел купить эхолот и потерял свои деньги
47-летний великолучанин стал жертвой мошенников: они похитил у мужчины 53 тысячи рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полицейским потерпевший пояснил, что перевёл деньги незнакомцу во время интернет-шопинга: на одном из сайтов мужчину заинтересовал эхолот. Договорившись о сделке великолучанин, перевёл лжепродавцу 53 тысячи рублей. В итоге товар так и не был получен приобретателем.
ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Изъяты скриншоты переписки. Расследование продолжается.
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20 августа 2023
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