По предварительным расчётам, «Луна-25» потерпела крушение
По предварительным расчётам, космическая станция «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных КА «Луна-25» перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны», – говорится в сообщении.
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20 августа 2023
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