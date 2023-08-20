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По предварительным расчётам, «Луна-25» потерпела крушение

По предварительным расчётам, космическая станция «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных КА «Луна-25» перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны», – говорится в сообщении.
 

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