Автомобиль вылетел в кювет в Пушкиногорском районе

21:45, 20 августа 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе, на повороте к деревне Власово, житель Пушкиногорского района, управляя автомобилем ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка















В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.