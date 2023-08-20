Автомобиль вылетел в кювет в Пушкиногорском районе
В Пушкиногорском районе, на повороте к деревне Власово, житель Пушкиногорского района, управляя автомобилем ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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