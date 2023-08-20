Снаряды времён ВОВ обнаружили в Пскове
Два артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны обнаружили в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Снаряды диаметром 76 миллиметров на улице Советской Армии в устье реки Черёхи идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Пскове.
Ранее артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе.
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