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Происшествия

Снаряды времён ВОВ обнаружили в Пскове

Два артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны обнаружили в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Снаряды диаметром 76 миллиметров на улице Советской Армии в устье реки Черёхи идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Пскове.

Ранее артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе.

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