Снаряды времён ВОВ обнаружили в Пскове

22:00, 20 августа 2023, ПАИ

Два артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны обнаружили в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Снаряды диаметром 76 миллиметров на улице Советской Армии в устье реки Черёхи идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Пскове.

Ранее артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе.