Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе
В деревне Низовицы Гдовского района водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался. Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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