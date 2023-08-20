Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе

22:09, 20 августа 2023, ПАИ

В деревне Низовицы Гдовского района водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации отказался. Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.