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Общество

Более 650 гдовичей прошли диспансеризацию в августе

Для гдовичей диспансеризация стала привычной, но некоторые продолжают относиться к ней несерьёзно. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Фото из архива редакции «Гдовская заря»

Сейчас пройти обследование стало намного проще вне зависимости от года рождения – достаточно зайти с медицинским полисом в кабинет № 2 районной поликлиники. Молодым людям до 39 лет диспансеризацию можно проходить один раз в три года. Начиная с 40 лет лучше обследоваться каждый год. На начало августа диспансеризацию прошло 657 человек. Жителям посёлков и деревень ехать в Гдов необязательно: специалисты регулярно выезжают туда сами. Они уже побывали в Чернёво, Спицино и других отдалённых деревнях. Врач общей практики из посёлка Ямм выезжает в Самолву и Островцы.

Для начала необходимо пройти анкетирование, затем приём терапевта, сдачу анализов, маммографию, осмотр женщин гинекологом. Кроме того, измеряют артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, внутриглазное давление. Раз в два года каждому взрослому человеку необходимо сделать флюорографию лёгких.

Статистика заболеваний и групп здоровья гдовичей, прошедших диспансеризацию: 
• I группа здоровья (практически здоровые люди) – 90 человек;
• II группа здоровья устанавливается пациентам без хронических заболеваний, но входящим в группу риска их развития (ожирение, повышенное артериальное давление, курение, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина в крови и т. д.) – 17 человек;
• группа здоровья III А – граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании, – 458 человек;
• группа III Б – граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения, – 92 человека.

Отметим, что диспансеризация помогает выявлять онкозаболевания у псковичей.

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