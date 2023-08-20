Более 650 гдовичей прошли диспансеризацию в августе

22:50, 20 августа 2023, ПАИ

Для гдовичей диспансеризация стала привычной, но некоторые продолжают относиться к ней несерьёзно. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Сейчас пройти обследование стало намного проще вне зависимости от года рождения – достаточно зайти с медицинским полисом в кабинет № 2 районной поликлиники. Молодым людям до 39 лет диспансеризацию можно проходить один раз в три года. Начиная с 40 лет лучше обследоваться каждый год. На начало августа диспансеризацию прошло 657 человек. Жителям посёлков и деревень ехать в Гдов необязательно: специалисты регулярно выезжают туда сами. Они уже побывали в Чернёво, Спицино и других отдалённых деревнях. Врач общей практики из посёлка Ямм выезжает в Самолву и Островцы.

Для начала необходимо пройти анкетирование, затем приём терапевта, сдачу анализов, маммографию, осмотр женщин гинекологом. Кроме того, измеряют артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, внутриглазное давление. Раз в два года каждому взрослому человеку необходимо сделать флюорографию лёгких.

Статистика заболеваний и групп здоровья гдовичей, прошедших диспансеризацию:

• I группа здоровья (практически здоровые люди) – 90 человек;

• II группа здоровья устанавливается пациентам без хронических заболеваний, но входящим в группу риска их развития (ожирение, повышенное артериальное давление, курение, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина в крови и т. д.) – 17 человек;

• группа здоровья III А – граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании, – 458 человек;

• группа III Б – граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения, – 92 человека.

Отметим, что диспансеризация помогает выявлять онкозаболевания у псковичей.