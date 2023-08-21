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Общество

Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты до конца сентября

Овощи и грибы, продающиеся в России, проверит Роскачество на пестициды и нитраты, результаты планируется представить во второй половине сентября. Об этом РИА Новости сообщили в организации.

«Роскачество проведет исследование помидоров, огурцов и других овощных культур на нитраты и расширенный перечень пестицидов (750). Кроме того, специалисты проверят шампиньоны. Огласить результаты планируется во второй половине сентября 2023 года», - подчеркнули там.

Согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 29% россиян считают, что больше всего пестицидов и нитратов содержится в помидорах, а 28% считают, что в картофеле. Отмечается, что примерно каждый четвертый думает, что таких веществ много в грибах, а каждый пятый – что в огурцах. Меньше всего подозрений у потребителей вызывают морковь, кабачки и сельдерей.

В конце 2022 года в организации выяснили, что 24% россиян недовольны качеством свежих овощей.

Стоит отметить, что ранее Роскачество уже проверяло томаты популярных торговых марок по 99 параметрам. Образцы соответствовали требованиям, но в перечне также было 72 пестицида, наличие которых не регламентируется стандартами безопасности, и некоторые из этих веществ были выявлены в томатах нескольких торговых марок.

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