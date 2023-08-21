Андрей Евдокимов покинул пост руководителя управления ЖКХ администрации Великих Лук

12:10, 21 августа 2023, ПАИ

Андрей Евдокимов покинул пост руководителя управления ЖКХ администрации Великих Лук с 21 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

«Андрей Евдокимов по семейным обстоятельствам покидает свой пост. Администрация города от всей души благодарит Андрея Васильевича за проделанную работу в период нахождения на посту», – отметили в администрации.

С 21 августа исполнять обязанности руководителя управления ЖКХ администрации Великих Лук будет Андрей Андреев. Он имеет более десяти лет опыта работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.