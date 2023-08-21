Развитие Псковской областной больницы обсуждают в медиацентре ПАИ

12:40, 21 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию Псковской областной клинической больницы, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие диагностические исследования появятся в сердечно-сосудистого центре, какое новое оборудование появилось, уменьшил ли кол-центр количество вопросов у пациентов, работает ли электронная запись к врачам, а также улучшилась ли работа травмпункта после реорганизации, расскажет главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.