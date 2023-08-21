Дворовую территорию в деревне Соловьи отремонтируют по программе ФКГС

14:01, 21 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки посетил площадку в деревне Соловьи Псковского района, где запланированы работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Общественная территория между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи вошла в список рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в 2024 году.

«Мы произведём либо ремонт, либо демонтаж детской площадки. Планируется по объёму отремонтировать весь двор – выложить дорожку из брусчатки и установить дворовой комплекс. Стоимость благоустройства составит порядка 3,5 млн рублей», – сказала глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Хороший пример: жители объединились и проголосовали», – подчеркнул глава региона.