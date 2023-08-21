В Печорском районе продолжается ремонт трассы по нацпроекту

14:33, 21 августа 2023, ПАИ

Ход ремонтных работ на дороге Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском районе проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 21 августа. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

В рабочей поездке также принял участие врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По контракту предусмотрены работы по ремонту участков автодороги протяжённостью 12 километров, ремонт тротуаров в Печорах, ремонт водопропускных труб и автобусных остановок.

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Напомним, что ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке дороги уже выполнили работы по фрезерованию покрытия, переустройству водопропускных труб, устройству выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, ремонту примыканий и автобусных остановок. В настоящее время выполняются работы по укреплению обочин, устройству верхнего слоя покрытия, ремонту автобусных остановок и тротуаров.