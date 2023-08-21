Центр поддержки для семей участников СВО действует при администрации Псковского района

14:31, 21 августа 2023, ПАИ

Для помощи семьям мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции, при администрации Псковского района действует центр поддержки, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во время его рабочей поездки в район. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Откликаемся на все просьбы, многие обращения держу на личном контроле», – добавила Наталья Фёдорова. Михаил Ведерников обозначил важность этой работы.

«Район преображается и динамично развивается. Многое сделано, появляются новые, качественные, современные объекты, ремонтируются учреждения образования, культуры, здравоохранения. В общей сложности за последние пять лет в экономику Псковского района привлечено более 2 млрд рублей. Набран хороший темп, и важно его не сбавлять», – нацелил главу района Михаил Ведерников.