23 вакансии открыты в Псковской областной больнице

18:12, 21 августа 2023, ПАИ

23 вакансии по разным специальностям, и не только медицинским, открыты в Псковской областной клинической больнице, при этом около половины из них – это узкие специалисты. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас я поставил достаточно острый вопрос о поиске и приёме на работу врачей-эндоскопистов и анестезиологов-реаниматологов. Это специальности, которые во всех субъектах Российской Федерации относительно дефицитные, их всегда нужно искать и привлекать, они для нас концептуально важны», – отметил главврач.

Евгений Панферов подчеркнул, что потребность в кадрах связана с тем, что в ближайшее время в больнице планируется расширение числа оказываемых услуг. «Мы бы хотели увеличить объём оказания хирургической помощи по разным специальностям: это и травматология, и ортопедия, и общая хирургия, и сосудистая хирургия», – сказал он.

Кроме того, в скором времени в больнице планируют проводить операции в две смены – в первой и второй половине дня. Речь идёт об оказании именно плановой хирургической помощи, поскольку экстренная помощь оказывается в круглосуточном режиме вне зависимости от обстоятельств. Набор кадров позволит больнице расширить возможности в плане приёма пациентов, сократить время ожидания пациентами плановой медицинской помощи, увеличить объём оказываемой диагностической помощи.

Евгений Панферов также добавил, что в больнице наблюдается определённая текучка кадров: в частности, не хватает среднего медицинского персонала. Однако он отметил, что это не критично и что врачи с высшим образованием чаще остаются.