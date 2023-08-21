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Общество

Митрополит Тихон: Печоры будут одним из самых красивых городов в СЗФО

Парк на улице Рижской в Печорах, где производят работы по благоустройству, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет сегодня, 21 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Благоустройство территории включено в план мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В настоящее время проходят работы по укладке брусчатки, озеленению территории. «Плитку заменят. Здесь скамейки поменяются, площадка останется детская», – отметил подрядчик. Кроме того, строители оборудуют парк новыми фонарями.

На данный момент рабочие установили ограждение парка, подготовили место установки фонтана, а также подвели все необходимые коммуникации.

«От всей души хочу поблагодарить губернатора за поддержку, а жителей за терпение и понимание во время проведения ремонтных работ. Что-то уже до Успения будет готово [праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа. – ПАИ], что-то после Успения», – сказал митрополит Тихон и подчеркнул, что Печоры после благоустройства по праву будут одним из самых красивых городов в СЗФО.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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