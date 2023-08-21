Новые возможности и лучшее будущее: Молодые учёные из стран СНГ рассказали, чем их привлёк «Летний институт»

16:36, 21 августа 2023, ПАИ

Вот уже неделю в Пскове работает «Летний институт». Его студенты – молодые учёные, преподаватели, филологи, лингвисты из стран СНГ. Они учатся у лучших псковских экспертов, устанавливают научные контакты, общаются, знакомятся с русской культурой, её традициями и обычаями. Всё это оставляет неизгладимый след в сердцах участников. Они признаются, что эти две недели, подарившие столько эмоций и впечатлений, останутся в их памяти надолго.

Елена Юрьевна Казимирчик, Белорусский национальный университет:

Занятия, предусмотренные программой проекта «Летний институт», привносят большой вклад в становление специалистов в области преподавания русского языка как иностранного. Лекции, практикумы, экскурсии, общение с экспертами – всё это помогает больше узнать о русской культуре и способствует освоению новых эффективных методик. Радует, что есть возможность пообщаться с коллегами и поделиться с ними опытом. Я надеюсь, в результате участия в проекте нам удастся установить научные контакты и наладить сотрудничество с коллегами и организаторами «Летнего института». Как мне кажется, традицию проведения таких проектов следует продолжать: они действительно результативны и полезны в целом для становления специалистов в области русского языка и литературы.

Жазгуль Сулаймановна Баимова, Кыргызско-Российский Славянский университет Баимова:

«Летний институт» – это уникальная возможность для молодёжи разных стран объединиться и вдохновить друг друга для создания лучшего будущего. Я верю, что именно такие события способны изменить мир. У молодых людей есть невероятный потенциал для преобразования нашего общества, и мы готовы принять вызов и внести свой вклад. Участие в этом проекте – это не только обмен знаниями, возможность представить свои идеи и проекты, но и уникальный опыт общения с творческими целеустремлёнными людьми, учёба у экспертов и наставников, которые помогут нам развить свой потенциал и расширить горизонты.

Лидия Александровна Лещенко, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины:

Я работаю на кафедре межкультурной коммуникации и международного туризма Гомельского государственного университета. Наша кафедра молодая, ей всего четвёртый год, и очень важно установить научные контакты с вузами других стран. Образовательная программа проекта «Летний институт» очень интересная и разносторонняя. В ней очень гармонично расставлены акценты на культурной программе и научном треке, заявлено много интересных тем в разных сферах филологии. Видно, как гордятся преподаватели ПсковГУ своими предшественниками, а жители города – богатой историей и культурой своего края.

Ирина Бартошевич, Барановичский государственный университет:

Проект «Летний институт» представляет собой симбиоз культурного, научного, методического. И вот с этой культурной составляющей мы начали знакомиться с первых минут пребывания в Пскове, там, где начинается Россия, с первых дней пребывания в Псковском государственном университете. Это возможность познакомиться с традициями, культурой, обычаями, бытом, историей. Невозможно обучать языку в отрыве от культуры, поэтому эту составляющую нельзя недооценить. А методическая составляющая – это то, чем мы занимаемся в течение этих двух недель, это возможность познакомиться с новыми тенденциями преподавания русского языка как иностранного. И я здесь, на этом проекте, представляю Республику Беларусь, Барановичский государственный университет, вуз, который открыт к подготовке студентов и иностранных граждан. Мы обучаем по разным специальностям, разных профилей, не важно, кого мы обучаем: экономиста, юриста, педагога, преподавателя иностранных языков, в первую очередь это, конечно, база обучения русскому языку как иностранному. Поэтому этот проект – это прекрасная возможность почерпнуть что-то новое для себя, ну и, конечно, научные составляющие, когда мы, представители стран СНГ, здесь знакомимся, делимся какими-то впечатлениями, наработками – это возможность дальнейшего плодотворного сотрудничества. Поэтому проект «Летний институт» – это прекрасная возможность, которая воплотила в себя разные составляющие направления для дальнейшего совершенствования, сотрудничества, дружбы в научно-образовательном и культурном планах.

Лариса Шецко, Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина:

Впечатления только самые положительные. Я из Беларуси. Беларусь и Россия – это две страны-сестры, и у нас очень много общего: белорусская культура неразрывно связана с русской культурой. Я являюсь преподавателем русского языка как иностранного, преподавать язык невозможно, не погружаясь в русскую культуру, русскую ментальность, традиции, обычаи. И вот как раз от проекта я ждала этого погружения, потому что, когда читаешь, смотришь, изучаешь, даже онлайн какие-то семинары, это всё равно никогда не заменит живого общения. Очень приятно находиться в интернациональном сообществе, когда у нас есть страны-участницы и делегации из различных стран-участниц. Самое полезное из всего, что есть, – общение. Общение не только между коллегами из других стран, которые тоже являются преподавателями русского языка, ценно общение ещё с профессорско-преподавательским составом. Многих из преподавателей я слышала, сейчас есть уникальная возможность услышать то, чем люди занимаются в научной сфере, то, как они видят изнутри проблему методики преподавания русского языка как иностранного, и то, как могут рассказать о сфере своих научных интересов и о том, как нам приобщиться к русской культуре, как нам потом передать это своим студентам, – вот это, наверное, самое ценное в этом проекте. Ну и, конечно, организация проекта. Вообще, огромное спасибо организаторам за такую уникальную возможность побывать на святой земле Пскова. У нас предстоит ещё две поездки: в Санкт-Петербург и Москву, встреча с профессорским составом, о котором только можно мечтать. Ну и, конечно, неизгладимое впечатление оставляет ваш национальный колорит. Много слышали, много читали о Псковской земле, но, когда попадаешь сюда, оказываешься на святых местах, соприкасаешься с историей, традициями, культурой, это то, что мы увезём в своём сердце, это то, что останется с нами.

Отметим, что ПсковГУ с 14 по 27 августа принимает у себя 25 молодых преподавателей и исследователей из четырёх стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В Псков приехали молодые филологи и лингвисты из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека.

В рамках участия в проекте «Летний институт» молодые преподаватели и исследователи проходят повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которая была специально разработана ведущими учёными-филологами Псковского государственного университета под данный проект.

Кроме того, участники проходят исследовательские стажировки на базе таких ведущих вузов и исследовательских институтов России, как Высшая школа экономики, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Институт русской литературы РАН.