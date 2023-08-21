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Общество

Эксперт из ПсковГУ дала совет, как подготовить ребёнка к школе

О том как подготовить ребёнка к 1 сентября рассказала в эфире «Псковского телеграма Online» руководитель службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатерина Ковалевская.

«Надо заранее будить ребенка, хотя бы в половину девятого утра ещё в августе, чтобы ранние подъёмы в школу не стали стрессом. И, конечно, контролировать, чтобы дети не ложились в три ночи», – дала совет Наталья Ковалевская.

Также она посоветовала играть с младшими школьниками и включать в игры обучающий компонент. Это позволит им вспомнить учебный материал, который они могли забыть за летние каникулы.

Также она считает, что если не готовить ребёнка к школе заранее, то адаптация может занять до двух недель.

«А будущему первокласснику надо рассказывать, как здорово быть школьником, как там всё устроено, какой там режим. Рассказывать о его ответственности и обязанностях. И покупать что-то к школе надо с ребёнком, он должен быть включён этот процесс», - добавила эксперт.
 

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