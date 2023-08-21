14 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю

21:00, 21 августа 2023, ПАИ

14 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили псковские росгвардейцы за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, с 14 по 20 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей региона. За время проверки росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, а также изъяли две единицы оружия и 21 боеприпас.

Напомним, что владельцы гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.