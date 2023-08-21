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Общество

ФОТОФАКТ. Тротуар вдоль городского пляжа в Себеже продолжают благоустраивать

В Себеже продолжается благоустройство тротуара вдоль городского пляжа на улице Челюскинцев. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото: газета Себежского района «Призыв»

На данный момент асфальтируют тротуар на территории городского пляжа в Себеже, который был выбран для благоустройства в ходе рейтингового голосования жителей за проект «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.

Ранее благоустройство городского пляжа оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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