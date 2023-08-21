Пскович стал серебряным призёром на первенстве мира по тхэквондо

17:54, 21 августа 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Артём Тихомиров стал серебряным призёром на первенстве мира среди юниоров 14-15 лет по тхэквондо. Соревнования проводятся в Казахстане с 19 по 26 августа. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо в соцсети «ВКонтакте».

Артём Тихомиров выиграл поединки в формальном комплексе у спортсменов из Таджикистана и Канады. В финальном поединке пскович уступил.

Напомним, что на соревнованиях в Казахстане участвуют две тысячи спортсменов из 62 стран. От Псковской области на соревнования поехали 11 спортсменов. Добавим, что псковская спортсменка Анна Кузьмина стала бронзовым призёром на чемпионате мира по тхэквондо.

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