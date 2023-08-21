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Общество

Оценку ремонту дорог в Печорах дал Виктор Остренко

Оценку ремонту дорог в Печорах дал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«В любом районе дороги являются основными артериями жизни, которые способствуют организации не только деятельности хозяйствующих субъектов, но и, как например в случае с Печорами, туристического трафика. Состояние дорог лучше многих других маркеров свидетельствует о готовности встречать гостей, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, говорит о развитии самого муниципалитета как туристского центра», – отметил Виктор Остренко, комментируя итоги рабочего выезда в Печорский район. 21 августа депутат осмотрел несколько объектов вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и спикером областного Собрания Александром Котовым.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели два участка общей протяжённостью 12 км. Ремонт дороги, ведущей в Печоры и к государственной границе России с Эстонией, завершится к юбилею Псково-Печерского монастыря.

«Отремонтированный участок дороги является частью маршрута, по которому транспорт следует в Евросоюз и прибывает в Россию. При таком интенсивном грузопотоке на протяжении многих лет поддерживать состояние дорожного полотна непросто, поэтому в последнее время было много нареканий. И если для кого-то это направление транзитное, то жители Печор были вынуждены терпеть определённые неудобства в ежедневном формате и воспринимали их достаточно остро. Всё-таки грузовой транспорт, туристические автобусы – серьёзная нагрузка для автодороги. Но именно такая востребованность, активный трафик делает объект приоритетным. А в нашем случае важным обстоятельством является и 550-летие Псково-Печерского монастыря, – отметил Виктор Остренко. – И нужно отдать должное дорожникам – за текущий сезон быстро и качественно работы выполнены».

Вице-спикер отметил неизменное внимание губернатора к решению подобных проблем. «На встрече с фракцией «Единая Россия» в Собрании мы нередко обозначаем проблемы, в том числе касающиеся состояния автодорог, дорожной инфраструктуры. Надо отдать должное: ни один вопрос не остаётся без внимания Михаила Ведерникова», – добавил Виктор Остренко.

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