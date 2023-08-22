В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов

07:45, 22 августа 2023, ПАИ



Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выписали младенца, родившегося с весом 320 граммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.

"Да, такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы", — сказал собеседник агентства.

Ребенок родился на 22-ой неделе беременности и более полугода находился на лечении. Благодаря помощи врачей, он подрос, набрал вес, начал самостоятельно дышать и есть.

Недавно в Псковском клиническом перинатальном центре врачи Педиатрического университета спасли недошенного младенца весом в 800 граммов.