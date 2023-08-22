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Общество

В Псковской области вырос спрос на топ-менеджеров

Эксперты зафиксировали значительный рост спроса на топ-менеджеров: за июль количество вакансий для них увеличилось на 67% относительно аналогичного периода прошлого года в целом по России. В Псковской области тоже выросла потребность в управленцах, сообщает hh.ru.

Наиболее активно спрос на управленцев в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос в 20 регионах России. На верхних строчках рейтинга находятся: Москва (+86% новых вакансий), Санкт-Петербург (+66%), Приволжский ФО (+68%), Сибирский ФО (+59%), Уральский ФО (+54%), Краснодарский край (+91%), Дальний Восток (+54%). 

Что касается СЗФО, то лидером по количеству вакансий в сфере менеджмента в июле стала республика Коми (+175%). Псковская область занимает 9 место на Северо-Западе по росту спроса на топ-менеджеров. В целом по региону количество рабочих мест в управлении выросло на 81% по сравнению с прошлым годом.

Чаще остальных в СЗФО вакансии для топ-менеджеров открывают компании из таких отраслей как «Услуги для бизнеса» (14%), «Розничная торговля» (11,5%), «IT» (9%), «Товары народного потребления» (9%), «Строительство» (9%), «Продукты питания» (7%), «Электроника, приборостроение» (5%).

В Псковской области остро нуждаются в управленцах компании из таких сфер как «Металлургия» (15%), «Перевозки, логистика» (8%), «Образовательные учреждения» (8%), «Продукты питания» (8%), «Финансовый сектор» (8%).

Высокий спрос на топ-менеджеров в СЗФО влияет и на рост предлагаемой заработной платы. Больше всего сейчас управленцы могут заработать в Республике Коми (147 090 ₽) и в Петербурге (120 000 ₽). Медианная предлагаемая зарплата руководителей в Псковской области находится на уровне 69 200 рублей.

Соискатели в регионе, в свою очередь, менее активны, чем работодатели. В данный момент только 9% кандидатов активно ищут работу на управленческие должности. Интересно, что соискателей-женщин среди них 48%, что может говорить об увеличении их интереса к руководящим должностям. Большинство кандидатов имеют большой опыт работы: 80% - от 6 лет и более, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 5%. Так как в регионе преобладают опытные специалисты, то и зарплатные ожидания у них соответствующие: в среднем это 74 500 руб. 

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