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Общество

Псковичи могут побороться за звание «Лучший дом. Лучший двор»

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» – проекте партии «Единая Россия». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

Подать заявку и рассказать о своём положительном опыте содержания многоквартирного дома или придомовой территории, а также деятельности управляющей компании можно до 10 октября. Заявки на конкурс от граждан и юридических лиц принимаются на сайте конкурса.

По итогам конкурса будут определены победители по четырём номинациям:

– «Лучший двор» (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию);

– «Самый дружный дом» (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);

– «Лучший подъезд» (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству);

– «Самый энергоэффективный дом» (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Победители конкурса будут определены федеральным жюри из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в «народном голосовании». Народное голосование продлится до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.

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Псковичи могут побороться за звание «Лучший дом. Лучший двор»


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