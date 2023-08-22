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Общество

Псковичам сложнее всего расстаться со старой одеждой – опрос

Сервис SuperJob выяснил, что из ненужных вещей особенно жалко выбрасывать псковичам.

Каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (21 %). 12 % жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 9 % опрошенных. Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания, 7 %. 5 % жалко отправлять в утиль игрушки. 3 % псковичей не могут расстаться со старой мебелью, ещё столько же – с детскими вещами. 2 % дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.

Среди других вещей, с которыми не могут расстаться псковичи, – музыкальные инструменты, документы, рабочие инструменты, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники.

23 % опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 14 % – напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.

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