Близнецы, двойняшки и тройняшки соберутся на фестиваль в Пскове

14:44, 22 августа 2023, ПАИ

Фестиваль «Двойное счастье» пройдёт в сквере Пограничников на проспекте Энтузиастов в Пскове 27 августа с 13:00 до 17:00. Праздник объединит семьи, имеющие близнецов, двойняшек и тройняшек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для детей будут работать интерактивные, развлекательные площадки, пройдут мастер-классы от партнёров фестиваля. С хореографическими и вокальными номерами выступят детские творческие коллективы.

Также семьи смогут поучаствовать в конкурсах стихотворений, детских рисунков «Мой любимый город», фотоконкурсе и в голосовании за самую спортивную «двойняшковую» семью на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».