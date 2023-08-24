Митрополит Тихон: Я прописан в Печорах, я печерянин

14:32, 24 августа 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщил о том, что получил прописку в Печорах.

«Я тоже прописан в Печорах, я печерянин и хорошо знаю важнейшие задачи города, – сказал он. – Поэтому мы не могли реставрировать только монастырь, а город оставить в сложном положении. И когда речь зашла о праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря, мы приняли решение, что все средства, которые будут выделены под этот праздник, мы передаём на нужды города».

Митрополит также рассказал, что впервые посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь будучи верующим в 1982 году.

«Я приехал сюда и остался здесь навсегда. Был послушником до 1986 года, потом меня перевели в Москву, к огромному сожалению. И с 1986 до 2017 года я молился, 31 год молил Бога, чтобы я вернулся в Печоры. Не прошло и 31 года, как я здесь оказался», – поделился митрополит.

Уже более пяти лет митрополит занимает пост главы Псковской митрополии: в мае 2018 года решением Священного синода митрополит Тихон был назначен главой Псковской митрополии. В должности епископа Тихон сменил митрополита Евсевия.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Тихон ответил на вопрос о том, собирается ли покидать Свято-Успенский Псково-Печерского монастырь.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.