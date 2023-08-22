День флага России отмечают в районах Псковской области

13:54, 22 августа 2023, ПАИ

День флага России отмечают в районах Псковской области сегодня, 22 августа. Так, утро государственного праздника в администрации Себежского района началось с поднятия флага, сообщает газета «Призыв».

Заместитель главы администрации Себежского района Надежда Вахта поздравила сотрудников с праздником и пожелала мирного неба над головой.

А в Красногородском районе юнармейский отряд районной средней школы «Патриот» в честь праздника прочитал поздравительные стихи в одном из памятных мест посёлка – на валу. Об этом пишет газета «Заря».

Кроме того, накануне праздника юнармейцы вместе с районным отделом по работе с молодёжью провели флешмоб, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что для каждого из нас триколор является символом великого будущего России.

Напомним, что в Пскове этот праздник отметят необычно. Сегодня в 19:00 горожане выстроятся в огромный хоровод вокруг кремля.