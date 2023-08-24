Митрополит Тихон объяснил, почему бюсты известных людей убрали из Дома паломника в Печорах

19:43, 24 августа 2023, ПАИ

На вопрос о том, почему из паломнического центра Псково-Печерского монастыря (Дом паломника) убрали бюсты известных людей, ответил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Эти бюсты я убрал, потому что, к сожалению, они были сделаны искренне, но их качество исполнения было... Я даже не буду говорить, каково их качество. Постарался человек, но он не профессиональный скульптор», – разъяснил владыка.

Он также добавил, что бюсты положили на склад и, возможно, их повторят в более профессиональном исполнении.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.