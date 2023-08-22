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Общество

Велопробегом встретили День флага России в Усвятах

Велопробегом встретили День флага России в Усвятах. Его участниками стали более 30 жителей города, сообщает газета «Новая жизнь». 

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Праздничному мероприятию предшествовало торжественное открытие Дня российского триколора. Вынос флага РФ состоялся под звуки гимна.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров поздравил усвятичей с одним из главных праздников России. «Флаг государства – это символ свободы, мужества, традиций. Прежде всего хочу пожелать всем мирного неба, здоровья, благополучия, надежды и уверенности в завтрашнем дне», – сказал он.

«В празднике велоспорта приняли участие родители вместе со своими детьми. Для многих это первый опыт участия в велопробеге. И даже начавшийся дождь не смог испортить общий настрой участников акции», – отметили в редакции газеты.

По всему маршруту следования участников велопробега сопровождали сотрудники ГИБДД и Единой дежурной диспетчерской службы Усвятского района.

Ранее сообщалось, что День флага России отметили в Себежском и Красногородском районах.

Напомним, что в Пскове этот праздник отметят необычно. Сегодня в 19:00 горожане выстроятся в огромный хоровод вокруг кремля.

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