Велопробегом встретили День флага России в Усвятах

16:39, 22 августа 2023, ПАИ

Велопробегом встретили День флага России в Усвятах. Его участниками стали более 30 жителей города, сообщает газета «Новая жизнь».

Праздничному мероприятию предшествовало торжественное открытие Дня российского триколора. Вынос флага РФ состоялся под звуки гимна.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров поздравил усвятичей с одним из главных праздников России. «Флаг государства – это символ свободы, мужества, традиций. Прежде всего хочу пожелать всем мирного неба, здоровья, благополучия, надежды и уверенности в завтрашнем дне», – сказал он.

«В празднике велоспорта приняли участие родители вместе со своими детьми. Для многих это первый опыт участия в велопробеге. И даже начавшийся дождь не смог испортить общий настрой участников акции», – отметили в редакции газеты.

По всему маршруту следования участников велопробега сопровождали сотрудники ГИБДД и Единой дежурной диспетчерской службы Усвятского района.

Ранее сообщалось, что День флага России отметили в Себежском и Красногородском районах.

Напомним, что в Пскове этот праздник отметят необычно. Сегодня в 19:00 горожане выстроятся в огромный хоровод вокруг кремля.