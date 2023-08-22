Патриотическая акция в День флага России прошла в Пскове

17:32, 22 августа 2023, ПАИ

Акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации, прошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

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Волонтёры городского молодёжного центра раздали псковичам ленточки в цветах флага России.

«Лента-триколор – патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей страной. Цвета полос отечественного триколора несут особое смысловое значение. Белый цвет означает чистоту и совершенство, синий – верность и правду. Красный символизирует силу и смелость», – отметили в городской администрации.

Напомним, что сегодня в 19:00 в Пскове горожане выстроятся в огромный хоровод вокруг кремля.