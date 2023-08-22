Итальянский режиссёр поставит спектакль в Пскове

20:21, 22 августа 2023, ПАИ

В новом театральном сезоне итальянский режиссёр Александра Джунтини приедет в Псков для того, чтобы поставить спектакль по мотивам итальянской пьесы «Влюблённые» Карло Гольдони. Об этом рассказал художественный руководитель – директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Итальянский режиссёр, ставящая итальянского автора с русскими артистами, – правильно и логично. Она приедет сюда, чтобы репетировать», – подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Он также отметил, что в новом театральном сезоне будет пять новых премьер.

«В новом сезоне, во-первых, будет детский спектакль. Сегодня уже начали репетицию этого беби-спектакля «Большое космическое путешествие». Кроме того, режиссёр Иван Пачин весной поставит «Ветер в ивах» Кеннета Грэма. А на большой сцене в этом сезоне состоятся премьеры – пьеса «С училища» Андрея Иванова (я режиссёр, эта премьера в начале декабря запланирована), «Влюблённые» Карло Гольдони в постановке Алессандры Джунтини, и «Амфитриона» Мольера поставит Ильгиз Зайниев, режиссёр из Татарстана», – сказал Дмитрий Месхиев.

Он также отметил, что, помимо пяти новых спектаклей, театр проведёт уникальный фестиваль, посвящённый автору «Лягушек», китайскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Мо Яню, состоится театральная лаборатория по китайской прозе и драматургии.