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Общество

Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр сейчас – огонь

57 163 зрителя посетили Псковский драмтеатр за прошлый, 117-й театральный сезон. Об этом сообщил художественный руководитель – директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Больше не страдаем отсутствием интереса к театру. На некоторые спектакли за несколько месяцев билеты были распроданы. Это прекрасно, – отметил Дмитрий Месхиев. – Когда весной показывали «Морфий» в Москве, билеты были распроданы за месяц. Просто наш театр сейчас – огонь!»

Всего за 117-й сезон Псковский драмтеатр показал 428 спектаклей. Из 57 163 билетов пятую часть, а именно 11 131, приобрели по «Пушкинской карте». 544 билета были проданы по льготе для ветеранов, инвалидов I группы, детей-сирот.

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