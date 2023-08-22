ФК «Псков» проведёт завтра ответный полуфинальный матч с командой СШ «Ленинградец»

18:36, 22 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт второй полуфинальный матч Кубка Северо-Западного федерального округа среди любительских команд против СШ «Ленинградец» в Гатчине Ленинградской области завтра в 17:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Отметим, что финалист определится по сумме двух встреч. Первая игра прошла в Пскове на стадионе «Машиностроитель» и закончилась ничьей со счётом 0:0.

На прошедшей игре один из основных игроков ФК «Псков» Александр Алексеев, вышедший на матч с «Ленинградцем» с капитанской повязкой, вынужденно заменился в начале игры из-за рассечения и небольшого сотрясения головного мозга. Игорь Сурин отметил, что с футболистом всё хорошо и он уже успел сыграть на матче первенства Псковской области.

«Его отсутствие сказалось. Когда у нас есть центральный хребет на поле, а это такие игроки, как Денис Долгий, Руслан Суродин, Александр Алексеев и Антон Шишаев, команда выглядит увереннее. Вышли молодые ребята в центре поля. Их нельзя ни в чём упрекнуть, они старались. Но именно в такую жаркую погоду мячом надо было дорожить ещё больше. К сожалению, не всё получилось в этом плане. Есть куда расти», – подчеркнул тренер по селекционной работе ФК «Псков».

Также Игорь Сурин рассказал, что пскович Михаил Севастьянов пропустит игру из-за травмы.

Стоит отметить, что один из лидеров ФК «Псков» Всеволод Фёдоров пропустил домашнюю игру с «Ленинградцем» из-за дисквалификации. В матче прошлого сезона на турнире Кубка Северо-Западного федерального округа футболист получил красную карточку. Игорь Сурин отметил, что Всеволод Фёдоров находится в заявке на завтрашний матч и будет играть.

«Едем побеждать. Понимаем, что будет непросто в этом матче. В Гатчине поле немного специфическое. Наверное, хозяевам оно более привычно. Нам надо будет к нему приспособиться. Думаю, что, имея в составе опытных игроков, мы справимся с этой задачей», – подытожил тренер ФК «Псков».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».